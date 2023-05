I jula 2021 blei ein 59 år gamal mann funnen død på kjøkkenet sitt i eit byggefelt i Ørsta.

No har statsforvaltaren konkludert med at Ørsta kommune braut kravet til forsvarleg helsehjelp.

Mannen var alvorleg avmagra og vog berre 36 kilo då han blei funnen.

Statsforvaltaren meiner at kommunen ikkje gjorde nok for å førebygge dette. Dei skriv at dei finn ingen vurderingar i pasientjournalen om moglege løysingar og individuelle hjelpetiltak spesifikt med tanke på ernæring.

Kritisk til hjelpa han fekk

Familien meinte at dødsfallet kunne ha vore unngått dersom den psykisk sjuke mannen hadde fått betre hjelp.

Han hadde nemleg vore døden nær i 2020 også. Då hadde bankkortet slutte å verke og han fekk ikkje kjøpt seg mat. Etter bekymringsmeldingar frå naboar og familie rykte naudetatane ut. Dei knuste vindauget og tok seg inn i huset.

Der fann dei ein ekstremt undervektig mann. Han vog 37,5 kilo før han blei innlagt på sjukehus. Etter sjukehusopphaldet var han fleire veker på sjukeheim for å legge på seg. Eit helseteam frå kommunen oppsøkte han i heimen ei rekkje gongar i tida etter innlegginga.

I desember 2021 døydde mannen av hjartestans, alvorleg undervektig.

Familien er kritisk til hjelpa han fekk og meiner at helsevesenet burde ha tvangsinnlagt han. Mannen hadde kutta all kontakt med både familie og vener mange år før.

Asbjørn Langstøyl er kritisk til hjelpa veslebroren hans fekk og meinte at han kunne ha vore i live dersom han blei tvangsinnlagt. Foto: Remi Sagen / NRK

– Burde ha strekt seg lengre

No får kommunen kritikk av Statforvaltaren fordi dei ikkje tok grep etter sjukeheimsopphaldet:

Vi meiner kommunen burde strekt seg lengre for å sikre avdøde tilrettelagt helsehjelp i tida etter utskriving frå sjukeheimen, står det i tilsynsrapporten.

Dei konkluderer også med at Helse- og omsorgstenestene i kommunen ikkje har vore tilstrekkeleg merksame på moglege endringar i pasienten sin samtykkekompetanse. I rapporten skriv dei at kommunen manglar ei medviten haldning for å fange opp utviklinga av situasjonen til pasienten der det oppstod fare for livet hans.

Ørsta kommune har tidlegare svart at mannen vart vurdert som samtykkekompetent og at dei ikkje kunne tvinge han til hjelp han ikkje ville ha. Han hadde ei klar oppfatning av korleis han ville leve livet sitt og at dei måtte respektere det.

Dokumenterte ikkje bra nok

Statsforvaltaren har også oppretta tilsynssak mot legen. Konklusjonen der er at ho ikkje braut lova om forsvarleg helsehjelp, men ho har brote kravet om tilstrekkeleg journalføring.

Statsforvaltaren meiner at legen ikkje har dokumentert tilstrekkeleg i pasienten sin journal korleis ho har vurdert samtykkekompetansen til mannen.

Ørsta kommunen må no gi ei tilbakemelding på korleis dei vidare skal fylgje opp bekymringar for sårbare innbyggjarar. NRK har tidlegare fortalt om ei psykisk sjuk kvinne i kommunen som fekk lagt medisinen på dørmatta fordi dei tilsette var redde for utagering.

Statsforvaltaren inviterer kommunen til eit møte i haust der dei blir bedne om å legge fram planen.