Ørsta fortsatt veldig skeptisk

Formannskapspolitikerne i Ørsta er fortsatt svært skeptiske til at bygdene Viddal og Bjørke skal bli en del av nye Volda kommune. Det kommer frem i et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Et flertall av innbyggerne i de to bygdelaga vil heller ikke flyttes over. Likevel vil politikerne på sikt arbeide for en sterkere og større Søre Sunnmøre region som en motvekt mot nye Ålesund kommune.