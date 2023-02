Ørnevegen rydda

Vegmeldingssentralen melder at Ørnevegen er rydda etter at nokre steinar fall ned på vegen tidlegare i dag. Eit par av steinane var så pass store at det var umogleg å fjerne dei med handemakt. Men entreprenør har no skubba steinane i veggrøfta og trafikken går dermed som normalt igjen.