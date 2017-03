Orkla investerer 500 millioner i pizzafabrikken

Orkla skal investere 500 millioner kroner over de neste fem årene på utvidelser og moderniseringer av Grandiosa-fabrikken på Stranda på Sunnmøre.

Pizzaeventyret i den lille bygda begynte for snart 40 år siden, og siden den gang har det vært opp- og nedturer, og en kamp for å beholde produksjonen.

Konserndirektør Peter A. Ruzicka overbrakte det glade budskapet om nyinvesteringen til bedriftens 180 ansatte onsdag.

– Det er noe med kulturen her, det er noe med at alt er mulig. De får til alt, og i stedet for å si at noe er for vanskelig, sier de heller «ja, det skal vi få til», forteller han om mentaliteten til fabrikkens ansatte.

Visste ikke hva pizza var

IMPONERT: Tidligere konserndirektør, Leif Frode Onarheim, liker innstillingen til sunnmøringer. Foto: Gunhild Sætre / NRK

Frossenpizza fra Grandiosa er nesten blitt en nasjonalrett, og gamlesjefen, Leif Frode Onarheim, er imponert over at det i dag produseres 250 000 pizzaer daglig.

Han husker tilbake til da han første gang ringte til Stranda for å høre om de kunne starte produksjon av pizza.

– Sjefen der svarte «no problem, det går fint». Da jeg kom opp fortalte han til meg at han hadde snudd seg til kona og spurt «hva faen er pizza?». Det gjør at jeg liker sunnmøringer veldig godt. De sier ja, også får de det til, forteller den tidligere konserndirektøren.

Betyr mye for kommunen

FORNØYD: Stranda-ordfører, Jan Ove Tryggestad, sier investeringen betyr mye for kommunen. Foto: gUNNAR SANDVIK / NRK

Orkla selger frossenpizzaer for cirka 2,1 milliarder kroner årlig, og ordføreren i Stranda er glad for at selskapet spytter inn nye pizzamidler i fabrikken.

I 2013 var Stranda den kommunen i landet med verst økonomi, med en gjeld på 890 millioner kroner. De har slitt økonomisk siden den gang, og investeringen betyr mye.

– Det handler egentlig om mye, mye mer enn disse millionene som blir investert. Det handler om Stranda sin eksistens i fremtiden, mener ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp)