Orkideprisen til Kjell Larsen

Kjell Larsen ved plastrørbedriften Pipelife i Surnadal ble i ettermiddag tildelt Orkideprisen for 2020, melder tk.no. Orkideprisen deler ut av ordfører og rådmannskollegiet på Nordmøre og det var kristiansundsordfører Kjell Neergaard som delte ut prisen. Kjell Larsen har jobbet i Pipelife i 40 år, 25 av dem som øverste sjef. Selskapet har 3 fabrikker i Norge med 300 ansatte som omsetter for over en milliard kroner.