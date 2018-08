Orienterte tilsette om Hjelset

Leiinga i Helse Møre og Romsdal har i dag orientert dei tilsette på sjukehusa i Kristiansund og Molde om at byggestart for det nye sjukehuset er planlagt til november 2019. Bygginga av sjukehuset vart utsett då det viste seg at det nye sjukehuset vart mykje dyrare enn planlagd. Direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal seier ambisjonane for det nye sjukehuset ligg fast. – Vi har fått eit samfunnsoppdrag frå regjeringa og statsråd. Det ligg fast og det er det vi jobbar utifrå. No ser vi på ulike ting, som er knytt til bygg og konstruksjon, for å løyse dette innanfor den ramma som vi har fått, seier Remme.