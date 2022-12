Orienterer arbeidskraft om næringslivet

Bli med heim-prosjektet har vore ein suksess, meiner Britt Flo i Molde Næringsforum. Dei tre nærings-foreiningane har for første gong samarbeidd med å få med folk heim til Møre og Romsdal. Utan at dei kan talfeste kor mange som kjem heim, har næringslivet fått presentert seg for arbeidskraft andre stader i landet, seier Flo.