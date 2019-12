Ordføreropprør mot skattereform

242 ordførere over hele landet har undertegnet et opprop mot regjeringens plan om å gjøre skatteoppkreving til en oppgave for staten. Det melder NTB. I dag har norske kommuner dette ansvaret. – Regjeringens forslag er en stor, risikabel og irreversibel reform, skriver ordførerne. I Møre og Romsdal har 12 ordførere så langt skrevet under oppropet.