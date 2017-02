Foreventningen er at det blir ei barneavdeling i det nye felles sjukehuset på Hjelset. Men ledelsen i Helse Møre og Romsdal nekter å gi et klart svar på dette under møtet i Molde i dag om forprosjektet til det nye sykehuset.

– Dette skal avklares i når utvilingsplanen for hele helseforetaket blir klar i løpet av 2017.

Før den tid nekter Espen Remme svært utålmodige ordførere et klart svar. Remme presiserer at dette skal sees i sammenheng med tilbudet til barn og unge i hele fylket.

Men ordfører Ingunn Golmen (Sp) minnet om at avtalen var at tilbudet i det nye felles sjukehuset skule romme det samme som i dag, men fungere enda mer effektiv i det nye felles sjukehuset.

– Dette har vi nå ventet på å få et svar på lenge, presiserte Torgeir Dahl.

Moldeordføreren ga helsedirektøren klar beskjed om at tålmodigheten nå er slutt. I denne fasen mener Dahl at dette tilbudet burde vært på plass.