Jan har ikke råd til å fylle tanken på handikapbilen

– Jeg kan kjøre hjemmefra til postkassa, og kanskje en tur på butikken, så må jeg kjøre hjem igjen, sier Jan Dyb.

Han sitter i bilen ved en bensinstasjon i Molde. Drivstoffprisene lyser mot ham.

27,37 kroner for én liter bensin.

– Jeg er minstepensjonist og har en handikapbil, men jeg har ikke muligheten til å fylle.

Dyb har en funksjonsnedsettelse og er helt avhengig av bilen for å komme seg rundt.

– Den eneste muligheten jeg har til å komme meg ut er denne bilen. Når jeg ser på disse prisene her, kommer jeg meg ikke ut lenger.

Dyb sier han er mye alene i eget hjem. Han må bruke bil for å komme seg ut og se folk. Foto: Roar Strøm / NRK

Nå ber han myndighetene om å komme på banen.

– De som styrer må subsidiere slik at de som har lite får mulighet til å fylle. Noe må gjøres. Dette kan man ikke leve med.

Etterlyser forklaring

Tirsdag bikket bensinprisen 27 kroner literen flere steder. Det er det høyeste noensinne.

Nå får regjeringen kritikk av sine egne.

– En kan av og til lure på om storting og regjering tror nordmenn kjører bil bare for moro skyld, og gjennom avgifter skal holde bruken nede. De aller fleste av oss kjører fordi vi er pokka nødt. Det er ingen andre alternativ. Det samme gjelder all næringstransport, sier Ivar Kvalen (Sp).

Han er ordfører i Vestlandskommunen Luster.

Kvalen mener regjeringen i det minste må se på tiltak og komme med en forklaring.

– Det mangler gode forklaringer på hvorfor drivstoffprisen skal være så vanvittig høy.

Ivar Kvalen er ordfører i Luster kommune i indre Sogn. Nå etterlyser han en forklaring fra sin egen partileder. Foto: Sondre Dalaker / NRK

Krever lavere bensinpris

Sp-ordfører i Ørsta, Stein Aam, var i møte med Trygve Slagsvold Vedum i går.

Aam sier Vedum snakket om at regjeringen har et handlingsrom som gir mulighet til å kutte avgifter for inntil 5,2 kroner per liter pluss moms.

Nå gir han klar beskjed:

– Jeg krever handling. Nå har det vært nok snakk. Vi har kommet på 28–29 kroner. Næringslivet lider og barnefamiliene har problemer med å få kjørt barna sine på aktiviteter. Nå må det skje noe, sier Aam.

Han mener hele Distrikts-Norge må stille seg bak kravet til regjeringen.

Senterpartiveteranen Stein Aam er ordfører i Ørsta kommune. Han er klar i talen da NRK møter han på en av bensinstasjonene i bygda. Han har tro på at finansministeren vil svare med å kutte avgifter. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Senterpartiet har også ordføreren i nabokommunen, Stranda.

– Dette er en kamp Senterpartiet må vinne i regjering, sier Jan Ove Tryggestad.

Han mener troverdigheten som distriktsparti står på spill og at de høye prisene bryter med lovnader partiet kom med i valgkampen.

– Trenger nok mere tid

Finansdepartementet opplyser til NRK at hverken finansministeren eller noen andre i departementet har mulighet til å stille til intervju om drivstoffpriser nå.

Men på LO-kongressen i Oslo får vi sjefen til Vedum i tale.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier prisene viser et energisystem som er i ulage.

– Vi får håpe det blir en utvikling som tar prisene ned, for dette treffer folk, familier og næringsliv, sier Støre.

– Hva vil regjeringen gjøre for å hjelpe?

– Vi har ikke umiddelbare tiltak som vil gjøre noe med de prisene.

– I Sverige har de gått til det skritt å kutte avgifter?

– Ja, vi har ikke planer om det, men vi følger utviklingen nøye. Prisene har jo vært veldig mye opp og ned, så vi trenger nok mere tid for å se hvordan bildet avtegner seg.