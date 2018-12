Ordførere ber ministeren gripe inn

De syv ordførerne på Søre Sunnmøre har skrevet et felles brev til helseministeren Bent Høie og ber ham gripe inn i den økonomiske krisa i Helse Møre og Romsdal. Det skriver Sunnmørsposten. Ordfører i Volda, Jørgen Amdam (Ap), sier til avisen at han frykter kuttene blir flyttet over på kommunene og at kuttene kan gå ut over pasientenes helse.