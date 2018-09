Ordfører provosert

Ordføreren i Ørsta, Stein Aam fra Senterpartet, er provosert over innvendingen som Statens vegvesen har kommet med i forbindelse med reguleringsplanen for Ørsta sentrum. Statens vegvesen mener kommunen må avklare den fremtidige E39 gjennom Ørsta, noe Aam mener vil låse arbeidet med planen. Nå krever kommunen et møte med regionvegsjefen. Aam sier det ikke er tid til å vente på ei avklaring om eventuell fjordkryssing.