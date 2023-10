Ordfører i Vestnes er delvis sykemeldt

Randi Bergundhaugen, ordfører i Vestnes, skriver i en pressemelding at hun er delvis sykemeldt.

– Etter en kreftoperasjon i august, er jeg for tiden delvis sykmeldt. Operasjonen gikk bra, og kreftsvulsten er fjernet. Men for å sikre at ingen kreftceller overlever og sprer seg videre, er jeg nå i gang med cellegiftbehandling. Så langt har det også gått veldig bra. Etter planen er jeg ferdig med behandlingen i november, og da er jeg forhåpentligvis frisk, skriver Bergundhaugen.

Hun opplyser videre at hun for en periode må overlate mange av ordføreroppgavene til varaordføreren.