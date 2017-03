Ordførarstøtte til North West

Ordførarane i Ålesund-regionen stiller seg bak planane som er lagt for konferansefestivalen The North West i oktober. I ein uttale frå ordførarane i Giske, Sandøy, Haram, Skodje, Sula, Ørskog og Ålesund heiter det mellom anna at dei også stiller seg bak arbeidet som er gjort.

Det har vore fleire oppslag i media siste veka om måten prosjektleiinga av konsertfestivalen har gått fram på. Saka skal opp i kontrollutvalet i Ålesund kommune.