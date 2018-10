Ordføraren: – Det røyner på

Innbyggjarane ved det rasutsette fjellpartiet Veslemannen har denne gongen vore evakuerte sidan tysdag kveld. Dei evakuerte er utolmodige, opplyser Rauma-ordførar Lars Olav Hustad til NRK. – Det røyner på, noko det for så vidt gjer for heile Rauma-samfunnet. Vi er utolmodige, seier Hustad. Men ordføraren gir samtidig honnør til dei 11 evakuerte for at dei tek den spesielle situasjonen på ein god måte. – Dei held oppe humøret. I går til dømes samla dei seg for å grille, seier Hustad. Seinare i dag skal kommunen møte dei evakuerte for eit informasjonsmøte.