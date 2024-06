Ordføraren i Rauma ber om eit hastemøte om Trollstigen

Ordførar i Rauma, Yvonne Wold, ber om eit hastemøte med alle involverte partar etter at Trollstigen er stengt ut året.

Før det er gjort tilstrekkelege sikringstiltak i fjellet, er risikoen for at nokon kan bli treft av stein for stor, seier fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen.

Wold vil karakterisere beskjeden som ei krise for turistikonet.