Ordførarar vil ha Torve

Dei tre Ap-ordførarane på Indre Nordmøre Ståle Refstie i Sunndal, Lilly Gunn Nyheim i Surnadal og Milly Bente Nørsett i Tingvoll, stiller seg bak Tove-Lise Torve som partiets toppkandidat til fylkesordførarvervet. I ei pressemelding, gjeve att i tk.no, seier dei tre ordførarane at det er på tide at partiet no stiller med ei kvinne til vervet. Torve er gruppeleiar for Ap i fylkestinget, og har vore både ordførar og stortingsrepresentant for Ap. Det var tidlegare denne veka at blei kjent at noverande fylkesordførar Jon Aasen, også han frå Arbeidarpartiet, ikkje tek attval i 2019.