Ordførar trur på løysing

Ordførar Knut Erik Engh i Ulstein håpar det kan bli ei snarleg løysing på dei økonomiske vanskane ved Kleven Veft. Kleven sysselset mange i regionen og betyr mykje kommunen. Verftet må ha inn pengar for å kunne sikre vidare drift etter å ha tapt fleire hundre millionar kroner dei siste åra. Engh har tru på at det vil kome på plass ei god løysing for verftet og dei tilsette.