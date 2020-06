Oransje farenivå for flom

NVE varsler at farenivået for flom i Rauma og Otta har økt til oransje nivå. Kraftig snøsmelting har ført til økning i vannmengden. Oransje farenivå er det nest høyeste farenivået, og det innebærer stor fare for omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.