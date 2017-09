Optimisme rundt gondolbane i Rauma

I Rauma er det stor entusiasme for planene om å bygge en gondolbane fra sentrum til toppen av den 715 meter høye Nesaksla på Åndalsnes. En rapport har konkludert med at ei gondolbane på Åndalsnes er et realistisk prosjekt. Prislappen blir trolig på rundt 130 millioner kroner. Både kommunen og reiselivet er engasjert i prosjektet. Reiselivssjefen Hilde Gråberg Bakke er optimist og tror at om to år kan man benytte seg av gondolbanen.