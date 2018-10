Optimisme hos småkraftverka

Regnet siste tida kan redde resultata for småkraftverka. Ein tørr vår og sommar gjorde at produksjonen var låg, men regnet dei siste vekene vil hjelpe på totalresultatet. Lars Petter Øye frå Ørsta sit i styret i Småkraftforeniga. Han fortel at viss det blir normalt tilsig av vatn resten av året, så blir dette eit normalår, trass i at prisane har variert.