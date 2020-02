Optimar kutter 25 stillinger

De ansatte ved Optimars hovedkontor var tirsdag innkalt til allmøte der de ble informert om at bedriften skal kutte 25 stillinger. Det melder Sunnmørsposten. Det er ikke klart hvilke stillinger og funksjoner som forsvinner. Tillitsvalgt for Fellesforbundet sier at det eneste de ansatte vet er at det skal kuttes stillinger i Norge. – Klart det er skummelt. Ingen vet hvem som må gå enda, så det er en del usikkerhet blant de ansatte, sier Roy Uggedal til avisa.