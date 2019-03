Oppussing på vent

Oppussinga av Romsdal tingrett er utsett på ubestemt tid, og det blir inga ny leigekontrakt med Fylkeshuset. Grunngjevinga er at det er behov for endringar i domstolsstrukturen i landet. Sorenskrivar Svein Eikrem meiner behandlinga domstolane i Molde har fått er svært kritikkverdig. Dette har han gitt uttrykk for i eit brev til Domstoladministrasjonen. Leiar i Molde og Romsdal advokatforeining, Erik Wold seier utsettinga er eit løftebrot.