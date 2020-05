Opptur for melkesalget

Etter flere år med sviktende melkesalg, har koronakrisa ført til en opptur for melka. Styret i Tine skal denne uka drøfte behovet for igjen å øke melkeproduksjonen utover sommeren. – Det måtte en krise til for at folk igjen skal verdsette den norske melka og melkeprodukta, tror melkebonde Vegard Smenes i Averøy. Kommunikasjonssjef i Tine, Sindre Ånonsen, sier det er vanskelig å vite noe sikkert om hvor varig det økte melkesalget blir, men han håper dette vil gi et permanent oppsving for salget av melk.