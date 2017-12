Opptur for Brunvoll

Nye byggekontrakter på store cruiseskip skaper ringvirkninger også for leverandørindustrien her i fylket. Etter noen år med nedtur i forbindelse med nedgangen i oljenæringa ser bedriften Brunvoll på Årø i Molde lyst på fremtida. – Vi har landa flere kontrakter innenfor andre segment enn olje og gass i det siste og vi planlegge no for en svak vekst igjen, sier administrerende direktør Odd Tore Finnøy.