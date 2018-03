Opptatt av restkommunen

Ordføraren i Aure, Inngunn Golmen frå Senterpartiet, fryktar eit frislepp av bygder som får skifte kommune etter at fylkesmannen tilrådde at indre Gjemnes får gå til Molde. Golmen reagerer sterkt på at konsekvensane for restkommunen ikkje er vektlagt. Tilrådinga inneber at 25 prosent av Gjemnes kommune forsvinn til Molde, noko som kan bety at Gjemnes ikkje kan halde fram som eIgen kommune.