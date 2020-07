På tross av konkursen og at de mandag offisielt sa opp alle sine 430 ansatte, har Kleven-bostyrer Bjørn Åge Hamre i dag en gladnyhet:

– De ansatte får penger på konto allerede på fredag.

Dette gjelder de 225 utenlandske ansatte i Kleven-selskapet KMC som ikke har fått lønn siden mai. Nå får de omsider feriepengene sine utbetalt.

Verftet ble slått konkurs fredag 3. juni, og som en vanlig prosedyre ved konkurser er alle ansatte nå oppsagt. Hamre forklarer at samarbeidet med Nav og bankene har vært effektivt, og selv er han håpefull til at oppsigelsene kun er på papiret.

VIL REDDE KLEVEN: Bostyrer Bjørn Åge Hamre er innstilt på å få igang driften så fort som mulig. Foto: Frode Berg / NRK

– Selv om alle er formelt oppsagt i det gamle konkursselskapet, innebærer ikke det noen endring i praksis for målet vi fortsatt jobber mot – å sikre en form for videre drift, sier han.

Fortsatt tillit hos de ansatte

Klubbleder ved Fellesforbundet på Kleven Verft, Olav Høydalsvik, er positivt overrasket over at det økonomiske falt på plass såpass fort.

TRODDE DET VILLE GÅ MÅNEDER: Olav Høydalsvik fra Fellesforbundet ved Kleven Verft synes at bostyret har gjort en god jobb hittil. Foto: Frode Berg / NRK

– Jeg synes de har opptrådt ryddig og fint. Og folk er selvsagt fornøyde med å få pengene sine nå, sier han.

Han har også tillit til at det resterende vil falle på plass i tiden fremover.

Mange ønsker å redde Kleven

Hamre melder om stor glede fra de ansatte som nå endelig får lønn. Selv jobber han for å få på plass en videre løsning slik at Kleven igjen kan drive som normalt.

– Det er mange utfordringer og involverte parter, og ingenting er løst før alt er løst. Men vi er optimister, sier han.

Hamre opplever også optimisme i markedet for å få Kleven på beina. Men hvorvidt markedsinteressene er lokale eller ikke, ønsker han ikke å kommentere.

– Dette er et anerkjent verft med høy kompetanse, så det er absolutt stor interesse, sier han.

– Tiden er knapp

Hamre har ikke satt noen konkret tidsfrist for de interesserte markedsaktørene, men innrømmer at ting bør skje raskt.

– Det er grenser for hvor lenge et konkursbo kan drive et verft. Tiden er knapp, men tidsfristen avhenger av hvor konkrete interessentene klarer å være, avslutter han.