Oppsagt nattevakt tapte rettssaken

En kvinne ble oppsagt av Molde kommune og gikk til sak for å få oppsigelsen kjent ugyldig. Kvinnen jobbet tidligere som nattevakt på et omsorgssenter som skal ha våken nattevakt, men kommunen mente hun flere ganger sov mens hun var på jobb. Retten mente det var bevist at kvinnen hadde sovet på jobb flere ganger. Kvinnen tapte søksmålet mot kommunen, og ble dømt til å betale motpartens sakskostnader på 127.000 kroner. Det var Romsdals Budstikke som først skrev om saka.