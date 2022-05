Oppryddingen på Trollstigen har startet - forblir stengt ut mai

Stabbesteiner og småstein ligger på kryss og tvers over Trollstigen. Flere betongkanter er skadet. En stor stein har havnet i en av de berømte svingene.

– Det er ille. Det er lite hyggelig å se, sier Roar Vikhagen.

Han er byggeleder i Møre og Romsdal fylkeskommune og har aldri sett så mye skader i stigningen som i år.

Roar Vikhagen sier det er sjeldent de må gjøre så mye vedlikehold på veien som de må i år. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Fylkeskommunen har startet arbeidet med å rydde veien etter rasene som gikk i påsken. Alt må være på stell før hundretusener av turister fra hele verden kan innta den berømte strekningen.

– I dag er det ikke plass til verken turistbusser eller bobiler å passere steinfallet som ligger i veibanen, sier Vikhagen.

Men flere meter snø hviler enda tungt i fjellsida, og det vil ta tid før fylkeskommunen har den fulle oversikten over skadene.

Denne steinen lå midt i svingen da fylkeskommunen fant den i forbindelse med brøyting. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Gikk hardt utover turistkafé

Veien blir åpnet til ulike tidspunkt hvert år, men som regel blir den åpnet i løpet av mai måned. Snøsmelting og brøyteforhold bestemmer når.

Rasene, som trolig gikk fra fjellet Bispen i palmehelgen, fylte også kafébygget, som ligger på toppen av Trollstigen, med enorme mengder snø.

– Skispor inne i kafeen er ganske uvanlig, sa Vikhagen etter at de hadde oppdaget ødeleggelsene i forbindelse med brøyting av veien.

Snøskredet har ført til store skader på kafeen på Trollstigenplatået og på fylkesvei 63. Foto: Dag Christian Ugseth / Møre og Romsdal fylkeskommune

På grunn av store snømengder, finnes det foreløpig ingen oversikt over skadene i bygget enda. Driveren av kafeen, Edmund Meyer, har håp om at skadene ikke er for store.

– Jeg håper vi kan bruke noe av kafebygget denne sesongen og at kjøkkenet ikke er ødelagt.

– Trollstigen må åpnes

– Vi må få vekk det som det som ligger spredt utover her. Så må vi renske opp og få bygget opp igjen, sier Roar Vikhagen i fylkeskommunen.

Entreprenør er på plass og jobber med å rydde opp.

– Vi må i alle fall sørge for at det er sikkert å ferdes her.

Han kan ikke si noe om når veien endelig blir åpnet for sesongen, men han har tro på at turister også i år kan nyte en svingende og bratt opplevelse.

– Vi må åpne Trollstigen. Det er ikke aktuelt å gi opp dette, smiler han.