Oppryddinga har starta

Oppryddinga etter jordraset på Årsetdalen i går har no starta. – Rassikringa fungerte som den skulle i går. Ei gravemaskin har starta å tømme massebassenget, slik at det er klart for den nedbøren som eventuelt kjem seinare i veka, seier ordførar i Ørsta, Stein Aam (Sp).