Opprørt over ny utsettelse

Fylkeslederen i Pensjonistforbundet, Mellvin Steinsvoll, er opprørt over at anbudsrunden for det nye sykehuset på Hjelset blir utsatt. Steinsvoll mener det har vært for mange runder med sykehuset og sier at en ny utsettelse skaper usikkerhet blant brukerne. Styret i helseforetaket risikerer å havne i miskreditt når dette skjer gang på gang, sier Steinsvoll.