Opprørt etter bluss på banen

– Det er motbydelig at vi lar slik skje i et moderne samfunn, tordnet Malmö-trener Åge Hareide etter 0-1-tapet for Union Berlin i europaligaen torsdag.

Han likte svæt dårlig reaksjonen fra bortelagets tilhengere som blamerte seg selv ved å kaste bluss utpå banen i annen omgang. Bortesupporternes oppførsel gjorde at kampen ble stoppet tidlig i andre omgang. Et stort antall politi grep inn for å skille Union-fansen fra andre deler av tribunen.

Spesielt ille var de paniske scenene som oppsto da bluss havnet på plasser der det satt Malmö-tilhengere. Det ble også avfyrt knallskudd som ga kraftige smeller.

– Det er bare noen dager etter det som skjedde i Indonesia hvor flere mennesker døde. Vi vet jo ikke helt hva de har med seg inn på tribunen. Jeg trodde at tyskerne var et anstendig folk og ikke som oppfører seg som i dette, sier Hareide.