Opprettholder siktelse mot alle tre

Politiet opprettholder siktelsene både mot den 37 år gamle ungareren som forsvant fra Molde 23. juni og mot ekteparet i 40-åra som ble varetektsfengslet i saken. Kvinnens advokat, Roy Peder Kulblik, sier til Romsdals Budstikke at dette er uforståelig når politiet har fortalt at de tror 37-åringen har fabrikkert bevis. – Jeg forventer at det blir en snarlig henleggelse av saken mot min klinet, sier Kulblik. Ektemannens advokat sier de har full tillit til at politiet gjør en grundig jobb.