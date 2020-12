Opprettholder fullt rutetilbud

Det blir likevel opprettholdt fullt rutetilbud i fergesambandet Kvanne-Rykkjem fra nyttår. Det sier fylkesvegsjef Ole Jan Tønnessen. Det har skapt sterke reaksjoner at fylkesvegavdelinga i fylket vil kutte kraftig i antall avganger endre avgangstider og ha lengre overfartstid allerede fra nyttår. Det skjedde fordi det er behov for å gjennomføre sikringstiltak på fergekaia på Kvanne. Men nå snur fylkesvegavdelinga. Tønnessen sier han forstår reaksjonene Han mener det er trygt å reise med ferga nå, men tror det vil være behov for å gjennomføre tiltak etterhvert.