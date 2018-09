Opprettheld raudt farenivå

Det er framleis så store rørsler i fjellpartiet Veslemannen i Rauma at NVE opprettheld raudt farenivå. Det inneber at det er stor fare for at fjellpartiet skal rase ut. Dei som bur ved fjellet er framleis evakuerte, det er forbode å bevege seg i området, sivilforsvaret held vakt og fjellet blir kontinuerleg overvaka av NVE.