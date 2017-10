Opprettheld raudt farenivå

Laurdag kveld har NVE bestemt seg for å oppretthalde raudt farenivå ved fjellet Mannen. Det er framleis så store rørsler i fjellet at NVE vurderer rasfaren som ekstrem. Dermed er bebuarane i området framleis evakuerte. I øvre del av området er farta no på 72 millimeter i dagnet og i nedre del er farta rundt 7 millimeter i døgnfart. Ny vurdering frå NVE kjem søndag klokka 10.00.