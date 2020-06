Alle nødetatene er mandag formiddag ved bedriften TESS i Ålesund etter at en gassbeholder skal ha blitt ustabil under påfylling av nitrogen. Ifølge brannvesenet er ikke nitrogengass i seg selv farlig, men dersom det blir for mye trykk på flaska kan den eksplodere.

Joachim Olsvik er innsatsleder på stedet. Foto: Remi Sagen / NRK

– Vi har foreløpig ikke kontroll på flaska. Vi ser at flaska er skadd, og vi ønsker å få løst dette så fort som mulig, sier Joachim Olsvik som er politiets innsatsleder på stedet.

Vil flytte flaska

En robot fra brannvesenet skal inspisere gassbeholderen. Foto: Remi Sagen / NRK

Politi, brannvesen og fagfolk fra bedriften har sammen vurdert hvordan de best kan løse situasjonen. Brannvesenet har blant annet inspisert flaska ved hjelp av en firehjulsrobot.

Og like etter klokka 12:30 har politiet bestemt at de skal skyte hull i gassbeholderen som rommer tretti liter.

Skarpskytter fra politiet har vært på stedet en god stund og forberedt seg dersom dette alternativet skulle bli aktuelt.

Politiets skarpskytter gjør seg klar dersom det blir avgjort at han skal skyte hull i gassbeholderen for å punktere den. Foto: Remi Sagen / NRK

Ifølge innsatslederen vil brannvesenet prøve å flytte gassbeholderen 5-10 meter før skarpskytteren vil forsøke å skyte hull. Grunnen er at beholderen står nært andre gassflasker som de ikke vil at skal bli påvirket.

Brannvesenet har iført seg beskyttelsesdrakter før gassflaska skal flyttes. Foto: Remi Sagen / NRK

Tar høyde for at beholderen kan eksplodere

Nødetatene på Lerstadvegen i Ålesund har opprettet ei sikkerhetssone på tre hundre meter. Foto: Remi Sagen / NRK

Det var ca klokka 10 mandag formiddag at nødetatene rykket ut til bedriften som ligger i et tett trafikert område på Lerstadvegen i Ålesund. Politiet opprettet først en sikkerhetssone på hundre meter, men utvidet etter hvert sonen til tre hundre meter. Veien som går forbi ble stengt, og alle nærliggende bygninger ble evakuert.

Et av Norges største kjøpesenter ligger noen hundre meter unna, men dette er ikke evakuert eller berørt av hendelsen.

Innsatsleder på stedet mener sjansen for at beholderen skal eksplodere er liten, men at de tar høyde for at det kan skje.

Nødetatene har stilt seg opp og holder publikum utenfor sikkerhetssonen. Foto: Remi Sagen / NRK

Spesiell hendelse

Johnny Stølen er innsatsleder for brannvesenet på stedet. Foto: Remi Sagen / NRK

Innsatsleder for brannvesenet på stedet, Johnny Stølen, har ikke vært med på en lignende hendelse før.

– Det er en spesiell hendelse, sier han. Han sier at de har rådført seg med flere underveis mens de har vurdert hvordan de skal løse situasjonen.