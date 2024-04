Oppretter sak etter trafikkulykke

En person er kjørt til legevakta for en sjekk etter trafikkulykken ved Linge fergekai. Årsaken til uhellet er at to biler har kjørt på samme veg hvor det er innsnevring slik at det kun er plass til et kjøretøy om gangen. Politiet oppretter sak på forholdet.

En av passasjerene ble sendt Ålesund sykehus for behandling. De resterende ble kjørt til lokal legevakt for en sjekk.