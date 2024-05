Oppretter flere domstoler i Møre og Romsdal - men Volda-ordføreren er skuffet

Regjeringa deler Møre og Romsdal opp i to rettskretser - en for Sunnmøre og Søre Sunnmøre og en for Nordmøre og Romsdal.

Stortingsrepresentant Geir Inge Lien (Sp) sier dette betyr at et tingrettssted ikke kan legges ned av Domstoladministrasjonen, men krever vedtak i Stortinget.

Det er også krav om at alle tingrettsstedene skal ha minst to embedsdommere.

Men beslutninga til regjeringa er et kompormiss mellom flere partier.

Ordføreren i Volda, Sølvi Dimmen (Sp), sier hun er glad for at det blir skapt stabilitet og forutsigbarhet. Men hun er skuffet over at Søre Sunnmøre ikke får status som egen tingrett.

– Jeg er veldig skuffet over at Abeiderpartiet og SV ikke har stått ved løftene de ga i valgkampen, sier Dimmen til NRK.