Opprettar sikkerheitssone

Brannvesenet er no framme i Tomrefjorden der det er ein ammoniakklekkasje i ein båt ved Solstrand verft. Dei jobbar med lokalisere folk. Så langt er ein person eksponert for lekkasjen. Personen blir tatt hand om av helsepersonell og blir sprita ned og dusja. Det blir også oppretta ei sikkerheitssone på 300 meter. Politiet ber bebuarar i området om å lukke vindauge for å unngå å bli eksponert for gass som blir ført med vinden.