Opprettar sak etter trafikkulukke

To personar er frakta til legevakt for sjekk etter trafikkulukka i Lerstadvegen der ein personbil og ein politibil var involvert. Vegen er rydda og open. Politibilen var under utrykking til eit anna oppdrag då ulukka skjedde. Ingen av sjåførane har fått drege inn førarkortet, men politiet opprettar sak, opplyser operasjonsleiar Tor André Gram Franck.