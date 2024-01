Opprettar sak etter nyttårsfeiring

Politiet i Surnadal opprettar ei sak på grov kroppskrenking etter nyttårsfeiringa i ei rundkøyring i kommunen. Det skriv Tidens Krav.

Oppskytinga av fyrverkeri skal ha gått over styr og fleire personar blei trefte. Sindre Fiske (23) fekk eit fyrverkeri i auget, medan andre skal ha fått sviskadar i ansiktet og skader på kle.

Til Tidens Krav opplyser politistasjonssjef Olav Halse at dei truleg kjem til å opprette fleire saker etter kvart og at dei ber dei som har video og andre opplysningar om å ta kontakt. Han seier vidare at dei vil etterforske saka meir før han kan kommentere på om dei har nokon mistenkte.