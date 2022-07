Opprettar fire innføringsklasser

I år opprettar fylkeskommunen for første gong fire innføringsklassar. Dei er for flyktningar mellom 16 og 19 år, og er i hovudsak frå Ukraina. Det er rundt 50 elevar som får tilbodet ved Ørsta, Romsdal, Kristiansund og Borgund vidaregåande skular. Fylkeskommunen gjer dette for at ungdommane skal få vere i lag med jamaldrande og for at dei skal kunne førebu seg til ordinær vidaregåande skule.