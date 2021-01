Oppretta teststasjon for studentar

Volda kommune har oppretta ein teststasjon for studentar ved Høgskulen i Volda. Denne vil vere open om lag ein dag i veka. Ordførar Sølvi Dimmen seier dette er viktig når mange studentar no kjem tilbake frå juleferien. – Vi reknar med at det er mange som vil teste seg når dei kjem tilbake og kjem difor til å halde ope ein dag i veka. Det kan bli aktuelt med fleire dagar om det er behov for det, seier Dimmen.