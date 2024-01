Oppmodar til samarbeid

Fungerande regiondirektør Espen Remme i NHO oppmodar til samarbeid mellom regionane og mellom politikarane og næringslivet for å løyse utfordringane i fylket.

Han meiner dette vil vere eit fortrinn i konkurransen med andre delar av landet, medan intern strid og krangel vil svekke Møre og Romsdal.

Remme seier det for eit lite fylke er avgjerande at ein klarer å trekke i same retning.