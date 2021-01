Oppmodar til å bruke munnbind

Kriseleiinga i Ålesund kommune rår no innbyggarane til å bruke munnbind på kollektivreiser, kjøpesentera og butikkar, og oppmodar til heimekontor. – Vi kjem ikkje med eit påbod slik smittetrykket er for vår region, men vi kjem med ei sterk oppmoding om at alle innbyggarane bør bruke munnbind når dei reiser kollektivt og når dei er på butikkar, seier kommuneoverlege Olav Mestad. Kommunen oppmodar også til minimal fritidsaktivitet på både svømmehaller og andre aktivitetar. – No må kvar enkelt av oss vise ansvar og ha lite sosial kontakt i tida som kjem, seier ordførar Eva Vinje Aurdal.