Opplyste ikkje om brot

Ein pasient har klaga til Helsetilsynet etter eit stygt fall tidlegare i år.

Pasienten seier det blei tatt bilde av bekkenet hans to gonger ved sjukehuset i Volda, men utan at han fekk vite at det blei funne to brot.

Først då pasienten ba fastlegen om å ta kontakt med sjukehuset, skal det ha blitt opplyst om brota.

Helsetilsynet har sendt saka over til Statsforvaltaren.