Opplysningstelefon for barn

Psykisk helsetjeneste for barn og familier i Kristiansund kommune har opprettet en opplysningstelefon, nå som barnehager, skoler og fritidsaktiviteter er stengt. Kommunen sier at mange kanskje tenker mye på koronasmitte, og kan være redde eller bekymret. Derfor kan barn, ungdom og foreldre nå kan ta kontakt med helsetjenesten via telefon og snakke om det som er vanskelig for dem. Foreldre kan også få råd om hvordan de kan hjelpe og ivareta barna sine hvis de opplever at det er vanskelig og slitsomt hjemme. Nummeret er 416 88 113 og åpningstidene er 08.30-15.