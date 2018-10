Opplever et stort arbeidspress

Med en sjukemeldingsprosent for september på over åtte legger ikke foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening, Ida Kamilla Monn Birkhaug, skjul på at mange av Helse Møre og Romsdals seks tusen ansatte opplever et svært stort arbeidspress. Ifølge henne vurderer stadig flere unge leger om de vil satse på å jobbe i Helse Møre og Romsdal. Hun frykter dette også bidrar til at dyktige spesialister ikke ønsker seg til fylkets fire sjukehus i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund.