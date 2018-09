Det blei klart i 22.40-tida onsdag kveld. Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) vel å oppjustere farenivået ved Mannen i Rauma på grunn av store bevegelsar i det rasfarlege fjellpartiet.

Dette er sjuande gang bebuarane under fjellet blir evakuert. Sist gong var 10. august 2018. Det er innført ferdsels- og opphaldsforbod under fjellet Mannen. I tillegg er Raumabanen stengt. Også Sivilforsvaret er på plass for å halde vakt ved fjellet gjennom natta.

Fjellet reagerer raskare enn tidlegare år

Hastigheita på bevegelsane i fjellet er no over 10 cm i døgnet i den i øvre delen og rundt 1,5 cm i døgnet i den nedre delen av det rasfarlege partiet ved Mannen. Det har regna mykje i Rauma det siste døgnet, og det er også venta mykje nedbør utover natta. Dei siste timane har det blitt høyrd buldring frå fjellet. NVE vil følgje situasjonen nøye utover natta.

– Vi overvaker bevegelsane vidare. Det har kome mindre nedbør enn det som var varsla, men likevel har vi fått ein ganske kraftig reaksjon, seier sjefgeolog Lars Harald Blikra til NRK klokka 23.00.

Arkivfoto: Sjefgeolog Lars Harald Blikra seier at det rasfarlege partiet ved Mannen har blitt svakare dei siste åra. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Det har tidlegare vore større bevegelsar i Mannen enn det er no, men Blikra fortel at fjellet har blitt svakare dei siste åra.

– Det er varsla mykje nedbør utover natta. Fjellet er mykje meir sensitivt og reagerer raskare enn det har gjort tidlegare. Så vi er på tå og hev når vi får slike nedbørsmengder.

Det er likevel vanskeleg å seie noko om når fjellpartiet kan rase, fortel Blikra.

– Det kan sjå ut som fjellet toler store bevegelsar, men det blir svakare og svakare. Eg håper vi slepp å oppjustere farenivået sju gonger til, seier sjefgeologen.

Mykje nedbør

NVE heva først farenivået for Mannen til oransje onsdag ettermiddag. Då var det store bevegelsar ved Mannen og varsel om mykje nedbør i området som gjorde at NVE heva farenivået.

Så langt i år har det vore ei forskyving på to meter i den mest aktive delen av fjellpartiet og ni cm i den nedre delen. Totalt har fjellpartiet bevegd seg om lag fem meter dei siste fire åra. Det rasfarlege partiet har et volum på rundt 120 000–180 000 kubikkmeter, noko som er rundt éin prosent av det totale volumet av Mannen.

NVE kjem til å ha ei pressekonferanse i Rauma torsdag klokka 10.00 for å gi ei oppdatering på utviklinga ved Mannen.

Krevjande situasjon

Gunn Walstad Sogge er ein av dei som bur på garden under Mannen. Ho fortel at situasjonen under fjellet er krevjande.

Sju gonger har bebuarane under fjellet Mannen i Rauma blitt evakuert. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

– Vi er lei og søv dårleg på netter når det regner mykje. Vi kan ikkje legge planar eller reise vekk på hausten, sa Sogge til NRK i 19.40-tida onsdag.

Ordførar i Rauma, Lars Olav Hustad, har forståing for at bebuarane under Mannen har blitt lei.

– Alle er sjølvsagt lei av situasjonen, først og fremst dei som bur under Mannen. Men denne gongen har vi evakueringsbustader som står klar, så vi håper at det hjelper litt på.